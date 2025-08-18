Півзахисник Динамо Микола Михайленко висловився щодо дебютного голу нападника Едуардо Герреро за киян в УПЛ у матчі третього туру проти Епіцентра (4:1).

Вдалося перемогти і здобути три очки – це головне. Добре, що вдалось забити чотири, вдалось перемогти і що були результативні дії для мене. Це також дуже важливо, додає впевненості.

Хороша подача від Саші Піхальонка, і там ніхто до м’яча так і не дістався. Мені залишалось закрити дальню, свою точку, тому я це і зробив. А гольова передача – там хороша зона була і Саша Караваєв віддав гарний пас.

Я дуже щасливий, що Еду нарешті вдалось забити. Для цього це дуже важливо, він дуже цього хотів. Для нього це дуже важливо як для кожного нападника, тому що голи – це їхній хліб. Він дуже цього хотів. В останніх матчах, думаю, кожен бачив, що він дуже сильно старався і зараз він дійсно дуже сильно працює на команду. Я щасливий, що йому це вдалось. Ми його привітали і дуже раді за нього всією командою.