У поєдинку п'ятого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар розписав мирову з харківським Металістом 1925 у Житомирі.

Після фінального свистка півзахисник гірників Артем Бондаренко поділився своєю думкою про виступ команди.

«Складно сказати, треба аналізувати. Прикра втрата очок, яких ми можемо недорахуватись у кінці чемпіонату.

Ми знали, що нас очікує складний суперник з хорошим підбором футболістів, тому ми готувалися до складної гри. І так, нам зараз треба шукати способи грати без Жори Судакова, без Кевіна. Але я думаю, що в нас є кваліфіковані футболісти, які здатні їх замінити.

Ми хотіли взяти три очки, наблизитись до Динамо. Але нічого — ще весь чемпіонат попереду.

Питання до роботи арбітрів? Наше головне питання було, що гравець суперника в момент гола заважав нашому воротарю бачити м’яч», — заявив український виконавець для УПЛ-ТБ.