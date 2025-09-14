Екснападник київського Динамо Артем Мілевський коротко висловився про невдалий виступ біло-синіх у п'ятому турі УПЛ проти Оболоні (2:2), звернувши увагу на важливий момент.

«Всім привіт! Всім бажаю гарного настрою, не дивлячись на вчорашні 2-2. Шахтар теж втратив очки! Залишились при своїх», – лаконічно сказав Артем.

У суботу, 13 вересня, столичне Динамо не зуміло здобути перемогу в дербі з Оболонню, а донецький Шахтар втратив очки у напруженій грі проти харківського Металіста 1925.

Після п'яти зіграних турів команда Олександра Шовковського продовжує лідирувати у чемпіонаті, маючи в активі 13 очок. Гірники йдуть слідом, займаючи другий рядок таблиці з 11 балами.