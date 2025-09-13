Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович підбив підсумки матчу п’ятого туру української Прем’єр-ліги проти Шахтаря (1:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Добрий вечір всім. По-перше, ми задоволені нашим результатом сьогодні. Дуже засмучені травмою Раміка Гаджиєва, змішані відчуття у нас після цієї гри. На мою думку, все не так серйозно, як на перший погляд.

По грі можу сказати, що ми задоволені. Особливо другим таймом, як ми агресивно діяли, і повністю заслужили на цей рахунок. У нас було багато моментів. Я вважаю, що у «Шахтаря», окрім пенальті особливо моментів не було сьогодні.

Хотілося діяти агресивно та сміливо, але, можливо, перших 20-30 хвилин цього не було. Десь, можливо, хвилювання в нас було, але потім в другому таймі… Хотілося, щоб так ми діяли і в перші хвилини.

Я скажу, по-перше, був нелегкий матч для суддів, бо було багато емоцій. Є VAR, який дивиться пенальті, значить, був пенальті. Не хочеться багато говорити про суддів. Я вважаю, що сьогодні був футболі, і більше треба говорити про футбол, як моя команда грала сьогодні.

Хотілося б побачити так, щоб ми діяли з першої хвилини, так як ми діяли в другому таймі…Сміливіше, агресивніше і одразу. Це не влаштовує і хлопців. Я розумію, що потрібен час, бо будується нова команда. У нас п'ятий або шостий матч офіційний. Поступово ми додаємо в цьому. Я вважаю, що ми будемо в цьому і додавати.

Забергджа? Так, він зазнав травми на розминці у другому матчі зі шведами. Можливо, десь місяць його не буде. Дуже шкода, що це сталося.

Дякуємо за підтримку. Хотілося б, щоб ми повернулися до Харкова та грали при такій підтримці. Тоді і футбол був би ще краще. Але як є, дякуємо за цю підтримку нашим вболівальникам.