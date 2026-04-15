Хет-трик Ітодо допоміг Металісту 1925 піднятися на четверте місце
Харків'яни перемогли Верес
близько 1 години тому
Металіст 1925 здобув перемогу над Вересом у перенесеному (дограному) матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги. Зустріч проходила у Рівному.
Форвард харків’ян Пітер Ітодо оформив хет-трик, забивши на 24-й, 56-й та 72-й хвилинах. Остаточний рахунок наприкінці матчу встановив Крістіан Мба.
Нагадаємо, гру розпочали 7 грудня у Житомирі, але зупинили на 20-й хвилині через збій у системі енергопостачання стадіону.
УПЛ. 15-й тур
Голи: Ітодо, 27, 56, 60, Мба, 86
Після цієї перемоги Металіст 1925 має в активі 41 очко та посідає четверту сходинку в турнірній таблиці. Верес із 26 балами йде десятим.
Один із клубів УПЛ, що грав у єврокубках, майже точно припинить існування влітку.
