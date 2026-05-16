Хет-трик Кейна приніс Баварії розгромну перемогу над Кельном у матчі Бундесліги
Англійський нападник став найкращим бомбардиром чемпіонату з 36 м'ячами
близько 3 годин тому
У заключному матчі 34-го туру Бундесліги Баварія вдома розгромила Кельн.
У першому таймі у мюнхенців дубль оформив Гаррі Кейн, ще один гол забив Том Бішоф, а гості відповіли точним ударом Саїда Ель-Мала. Після перерви розгром довершили Ніколас Джексон та Кейн, який у підсумку зафіксував хет-трик. Англійський форвард із 36 голами став найкращим бомбардиром сезону.
Бундесліга. 34-й тур
Баварія – Кельн – 5:1
Голи: Кейн, 10, 13, 69, Бішоф, 22, Джексон, 83 – Ель-Мала, 18
Баварія виграла чемпіонат Німеччини, набравши 89 очок. Кельн із 32 балами фінішував 14-м.
Попереду на команду Венсана Компані чекає фінал Кубка Німеччини проти Штутгарта, який відбудеться 23 травня.
