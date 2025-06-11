Хейсен: «Перехід до Реала — найкращий день у моєму житті»

Новачок мадридського гранда поділився емоціями після трансферу

близько 2 годин тому

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Захисник мадридського Реала Дін Хейсен прокоментував свій перехід до стану Королівського клубу.

Це найкращий день у моєму житті, бути тут — моя мрія, і я збираюся віддати все заради команди. Я обрав номер 24, тому що він був вільним, і дуже радий, що він тепер мій. Що стосується інших пропозицій — для мене Реал Мадрид це найкращий клуб у світі, іншого такого немає.

Думаю, що я дуже добре підходжу для того футболу, в який хоче грати Хабі Алонсо. Я постараюся зробити максимум і буду радий допомогти, — сказав Хейсен в коментарі офіційному сайту Реала.

Минулого сезону футболіст провів 36 матчів за Борнмут у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.

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Реал МадридДін ГейсенНовини Спорту

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