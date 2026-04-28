Стало відомо, хто обслужить матч Шахтар — Крістал Пелас у півфіналі Ліги конференцій
Гра відбудеться 30 квітня
близько 2 годин тому
Перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги конференцій між донецьким Шахтарем та англійським Крістал Пелас обслуговуватиме німецька бригада арбітрів.
Головним рефері призначено досвідченого Фелікса Цваєра.
Матч відбудеться у четвер, 30 квітня, у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, на шляху до півфіналу підопічні Арди Турана вибили з турніру нідерландський АЗ.
