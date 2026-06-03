Холанд очолює рейтинг найдорожчих гравців АПЛ за версією Transfermarkt
Форвард Манчестер Сіті оцінюється в 200 млн євро
близько 2 годин томуПідписатися в
Авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкову вартість футболістів англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2025/2026. До першої десятки увійшли троє представників чемпіонського Арсенала та двоє гравців Манчестер Сіті.
Лідерство в АПЛ та статус найдорожчого гравця ліги зберіг форвард містян Ерлінг Холанд, чий цінник залишився на позначці 200 мільйонів євро. Другу сходинку посідає опорник канонірів Деклан Райс (120 мільйонів євро), а замикає трійку лідерів його одноклубник Букайо Сака (110 мільйонів євро).
Топ-10 найдорожчих футболістів АПЛ за версією Transfermarkt:
Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) — € 200 млн
Деклан Райс (Арсенал) — € 120 млн
Букайо Сака (Арсенал) — € 110 млн
Флоріан Вірц (Ліверпуль) — € 100 млн
Коул Палмер (Челсі) — € 100 млн
Мойсес Кайседо (Челсі) — € 100 млн
Вільям Саліба (Арсенал) — € 100 млн
Домінік Собослаї (Ліверпуль) — € 100 млн
Раян Шеркі (Манчестер Сіті) — € 90 млн
Морган Роджерс (Астон Вілла) — € 90 млн
Манчестер Сіті увійшов в історію: клуб побив рекорд Баварії перед ЧС-2026.
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