Павло Василенко

Манчестер Сіті офіційно відреагував на заяви Енріке Рікельме, опонента Флорентіно Переса на президентських виборах у мадридському Реалі, який стверджував, що Ерлінг Холанд приїде на «Бернабеу» у разі перемоги на виборах.

Після того, як батько норвезького нападника Альф-Інге Холанд спростував цю інформацію, Манчестер Сіті також втрутився, щоб категорично спростувати чутки про можливий перехід у Реал.

Крім того, віцечемпіон Англії розглядає можливість подати до суду на Рікельме, оскільки вважає, що той використав зображення та ім'я Холанда в передвиборчих цілях без згоди гравця чи клубу.

«Історії, що з’явилися в Іспанії щодо майбутнього Ерлінга Холанда, є неправдивими. Немає жодних шансів, що це станеться, і немає жодного договірного пункту, який би це дозволяв. Ми розглядаємо можливість судового позову за використання зображення нашого гравця в цьому контексті», – оголосив Манчестер Сіті.

Президентські вибори в Реалі відбудуться в неділю, 7 червня.