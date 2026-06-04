Павло Василенко

Жозе Моурінью стане головним тренером мадридського Реала, якщо Флорентіно Перес переможе на президентських виборах клубу. Його суперник, Енріке Рікельме, має інші плани.

Президентські вибори в Реалі відбудуться в неділю, 7 червня. Їх було оголошено з ініціативи Переса. Чинний президент, звичайно ж, є явним фаворитом.

Зрозуміло, що Реал розпочне наступний сезон з новим тренером. Вже деякий час ЗМІ повідомляють, що Перес розглядає Жозе Моурінью на цю посаду. Бракувало лише офіційного підтвердження. Нарешті воно є.

На профілях Переса в соціальних мережах з'явилося коротке відео, суть якого полягає в заяві Моурінью. Португалець, одягнений у футболку Реала, просто каже: «Так».

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

У суперника Переса на виборах інші плани. Енріке Рікельме стверджує, що у разі перемоги він приведе до Мадрида тренера-суперзірку. Він не назвав його імені, але дистанціювався від ідеї найняти Моурінью.

За Реал виступає український голкіпер Андрій Лунін.