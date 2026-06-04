Павло Василенко

Португальське видання Record повідомляє, що Жозе Моурінью зв'язався з керівництвом свого нинішнього роботодавця Бенфіки, щоб повідомити їх, що він не записував відео у формі Реала. За словами тренера, відео, яке використовувалося в кампанії Флорентіно Переса, було створено за допомогою штучного інтелекту.

Короткий відеоролик, на якому Моурінью одягнений у футболку мадридського Реала та каже лише «Так», був опублікований кампанією Флорентіно Переса. Його реліз збігся з появою його опонента на президентських виборах Енріке Рікельме в телешоу El Hormiguero.

В той же час, за даними Record, Реал вже письмово повідомив Бенфіку, що сплатить компенсацію у розмірі 15 мільйонів євро за Моурінью. Очікується, що сума буде перерахована наступного тижня.

Про цей намір було заявлено одразу після публікації відео, за допомогою якого передвиборчий штаб Флорентіно Переса оголосив про підписання португальського фахівця у разі його перемоги на виборах.

Якщо Перес переможе на президентських виборах у неділю, Моурінью повернеться до Реала, яким він керував з 2010 по 2013 рік.