Офіційно причини відсутності українця у складі команди не повідомлялися. Водночас напередодні з’явилася інформація, що Лунін пропустив планове тренування Реала через захворювання на грип. Саме проблеми зі здоров’ям можуть бути причиною того, що воротар залишився поза заявкою на важливий єврокубковий поєдинок.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не потрапив до заявки мадридського клубу на матч першого туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

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У нинішньому сезоні Андрій ще не брав участі в офіційних матчах Реала. Український воротар продовжує чекати на свій перший вихід на поле, однак старт Ліги чемпіонів він буде змушений пропустити.

Контракт Луніна з мадридським клубом чинний до 30 червня 2030 року. За даними Transfermarkt, вартість українського голкіпера оцінюється у 12 мільйонів євро.

Матч Реал – Інтер відбудеться у середу, 8 вересня. Стартовий свисток на «Бернабеу» пролунає о 22:00 за київським часом.