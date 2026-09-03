Павло Василенко

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью запроваджує суворі дисциплінарні правила в команді. Португалець вирішив відмовитися від фінансових штрафів за запізнення та замінити їх покараннями, які безпосередньо впливатимуть на участь футболістів у тренуваннях і матчах.

За новими правилами, гравець, який запізниться на тренування, не зможе приєднатися до основної групи. Замість цього він працюватиме індивідуально в спортзалі, а згодом може залишитися поза заявкою на найближчий матч.

Моурінью також встановив вимогу приїжджати на тренувальну базу Вальдебебас щонайменше за годину до початку заняття. Окрему увагу тренерський штаб приділятиме відновленню футболістів та їхньому харчуванню.

Усі реабілітаційні процедури після травм мають проходити на базі клубу. Це стосується і футболістів, які користуються послугами особистих фізіотерапевтів. Харчування також повинно відповідати рекомендаціям спеціалістів Реала.

Моурінью повернувся до мадридського клубу влітку 2026 року. Це його другий період роботи з командою після першого призначення у 2010-му. Тоді португалець очолював Реал до 2013 року та в сезоні-2011/12 привів його до чемпіонства Іспанії. Мадридці набрали рекордні на той момент 100 очок.

Тепер Моурінью намагається побудувати в команді максимально дисципліновану систему, в якій порушення внутрішніх правил матимуть для футболістів спортивні, а не лише фінансові наслідки.

За мадридську команду виступає український голкіпер Андрій Лунін.