Лунін у запасі. Став відомий склад Реала на поєдинок проти Інтера у ЛЧ
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
Голкіпер Андрій Лунін потрапив до заявки Реала на перший матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.
Раніше мадридський клуб початково не включив українця до списку гравців на гру.
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За рішенням тренерського штабу, Лунін розпочне поєдинок на лаві запасних. У стартовому складі мадридців вийде Тібо Куртуа.
Реал: Куртуа, Думфріс, Конате, Хейсен, Кукурелья, Александер-Арнольд, Вальверде, Беллінгем, Діас, Мбаппе, Вінісіус
Матч Реал — Інтер розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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