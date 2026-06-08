Павло Василенко

Гравець збірної Данії та німецького Вольфсбурга Крістіан Еріксен виписаний з лікарні на домашнє лікування після детальних кардіологічних обстежень, які він пройшов після втрати свідомості в товариському матчі проти України, повідомила в понеділок вранці Датська футбольна асоціація (DBU).

Медична команда лікарні в Оденсе, у координації з лікарем збірної Данії Мортеном Босеном, підтвердила, що стан Еріксена повністю стабільний, а його серце перенесло інцидент без будь-яких незворотних пошкоджень, головним чином завдяки тому, що імплантований дефібрилятор відреагував за лічені секунди.

Його клуб Вольфсбург оголосив, що вони постійно контактують з 34-річним півзахисником та його родиною, наголосивши, що клуб надає повну підтримку та не чинить жодного тиску щодо його повернення до тренувань. Такої ж позиції дотримується керівництво DBU, наголошуючи, що на цей момент найважливіше, щоб гравець провів час у спокої з родиною.

Матч між Данією та Україною, який відбувся в Оденсе в неділю, був перерваний на 65-й хвилині після того, як Еріксен втратив свідомість на полі, а потім був офіційно скасований після того, як гравця, на щастя, притомного, доставили до лікарні.

Хоча Еріксен почувається добре, данські спортивні аналітики та медичні експерти в місцевих ЗМІ все частіше піднімають питання про можливе завершення його професійної ігрової кар'єри.

Лікарі наголошують, що той факт, що це вже другий зрив на полі за п'ять років, свідчить про те, що зусилля професійного футболу стали занадто ризикованими для його здоров'я, але остаточне рішення прийме сам гравець після додаткових консультацій.