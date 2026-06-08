Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив свою радість з приводу того, що півзахисник і капітан збірної Данії Крістіан Еріксен перебуває у свідомості, і побажав йому якнайшвидшого одужання.

34-річний півзахисник знепритомнів у другому таймі товариського матчу між Данією та Україною. Його винесли з поля на ношах. Матч було припинено з рахунком 2:1 на користь Данії.

«Я радий чути, що Крістіан Еріксен при свідомості та отримує необхідну медичну допомогу після інциденту в матчі проти України. Бажаю йому швидкого одужання. Я також передаю свої найкращі побажання його родині та всій данській команді. Я також можу похвалити швидку та ефективну роботу медичного персоналу та офіційних осіб матчу», – прокоментував Інфантіно.

Інцидент стався через п'ять років після того, як Еріксен переніс зупинку серця на Євро-2020, яке відбулося у червні 2021 році. Це сталося під час матчу групового етапу проти Фінляндії, коли серце футболіста зупинилося приблизно на п'ять хвилин, і життя данця врятували на полі.

34-річний Еріксен грає за Вольфсбург, який вилетів з Бундесліги.