Хорватський тренер Ігор Тудор залишив Тоттенгем
Фахівець не протримався на посаді навіть двох місяців
близько 3 годин тому
Лондонський Тоттенгем офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Ігорем Тудором. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Разом із хорватським фахівцем клуб залишили тренер воротарів Томіслав Рогич та тренер із фізичної підготовки Ріккардо Раньїччі.
Тудор очолив англійську команду лише 14 лютого 2026 року. Під його керівництвом шпори здобули лише одну перемогу, один раз зіграли внічию та зазнали п'яти поразок.
Наразі Тоттенгем перебуває на 17-му місці в турнірній таблиці АПЛ.
Евертон Миколенка планує зберегти головного тренера команди.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
