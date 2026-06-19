Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський розповів, що активно стежить за подіями на чемпіонаті світу, а також назвав три національні збірні, за які вболіває на цьому турнірі. Слова наводить пресслужба команди.

Звісно, стежу за чемпіонатом світу. Дивлюся лише матчі, які починаються о 20:00 чи о 22:00, а поєдинки, що проходять уночі, переглядаю вже у форматі результатів та оглядів. Хотілося б, щоб турнір виграла одна з трьох збірних – Аргентина, Іспанія або Англія.

Мені подобається стиль гри Іспанії. Аргентина вже вигравала чемпіонат світу, але я б хотів, щоб вона зробила це ще раз. До того ж мені імпонує Ліонель Мессі, та й сама команда дуже сильна. Щодо Англії, то там зібрані футболісти найвищого рівня та класу, але ця збірна давно не здобувала великих титулів, тому хочеться, щоб цього разу в них все вийшло.