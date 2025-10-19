Павло Василенко

Шон Дайч, який раніше тренував українського захисника Віталія Миколенка в Евретоні, веде переговори з Ноттінгем Форест щодо посади головного тренера на просунутих стадіях, але інші кандидати ще не виключені з перегонів.

Колишній менеджер Манчестер Сіті Роберто Манчіні також провів позитивні переговори щодо заміни Анге Постекоглу, якого було звільнено лише на 18-й хвилині після поразки від Челсі з рахунком 3:0 у суботу.

Керівництво клубу також виявило інтерес до італійського тренера Лучано Спаллетті, але, за даними Sky Italia, він більше не розглядається. Колишній тренер Олімпіакоса Педро Мартінс, який зараз працює в Катарі, також розглядався як один з варіантів, але не очолюватиме команду.

Хоча Манчіні ще не повністю вийшов з поля зору клубу, Sky Sports News повідомляє, що колишній тренер Евертона Шон Дайч є головним фаворитом і може бути призначений якомога швидше, якщо власник Евангелос Марінакіс вирішить, що він саме та людина, яка має замінити Постекоглу.

Австралієць Постекоглу, який не зміг виграти жодного з восьми матчів під керівництвом Ноттінгем Форест, був звільнений через 19 хвилин після фінального свистка в матчі проти Челсі на «Сіті Граунд».

Рішення про те, хто буде його наступником, повністю залежить від Марінакіса, який вже шукає свого третього головного тренера в цьому сезоні в Ноттінгем Форест, за який виступає український захисник Олександр Зінченко.