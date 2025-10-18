Сергій Стаднюк

Головний тренер Ноттінгем Форест Ендж Постекоглу відправився у відставку. Про це повідомляє пресслужба клубу.

60-річний австралієць очолив команду 9 серпня 2025 року. Проте відтоді клуб не здобув жодної перемоги. В пасиві команди українця Олександра Зінченка дві нічиї та шість поразок у восьми матчах.

Останньою краплею став розгром 18 жовтня від Челсі з рахунком 0:3. Після цього керівництво ухвалило рішення про зміни. Клуб розпочинає пошук нового наставника, проте поки вирішив утриматися від коментарів.

Футбольний клуб Ноттінгем Форест підтверджує, що після серії невдалих результатів і виступів Анже Постекоглу звільнено з посади головного тренера з негайним набуттям чинності. Клуб наразі не даватиме жодних додаткових коментарів. Ноттінгем Форест

