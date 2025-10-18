Другого сезону не буде. Зінченко офіційно залишився без тренера
Ноттінгем Форест звільнив з посади наставника чинного переможця єврокубка
36 хвилин тому
Головний тренер Ноттінгем Форест Ендж Постекоглу відправився у відставку. Про це повідомляє пресслужба клубу.
60-річний австралієць очолив команду 9 серпня 2025 року. Проте відтоді клуб не здобув жодної перемоги. В пасиві команди українця Олександра Зінченка дві нічиї та шість поразок у восьми матчах.
Останньою краплею став розгром 18 жовтня від Челсі з рахунком 0:3. Після цього керівництво ухвалило рішення про зміни. Клуб розпочинає пошук нового наставника, проте поки вирішив утриматися від коментарів.
Футбольний клуб Ноттінгем Форест підтверджує, що після серії невдалих результатів і виступів Анже Постекоглу звільнено з посади головного тренера з негайним набуттям чинності. Клуб наразі не даватиме жодних додаткових коментарів.
