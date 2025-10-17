Павло Василенко

Майбутній матч Ноттінгем Форест проти Челсі може стати останнім для Анге Постекоглу. За даними BBC, Ноттінгем Форест вже визначив трьох потенційних наступників австралійця.

Постекоглу очолив Ноттінгем на початку вересня, але перебування австралійця на посаді поки що є великим розчаруванням.

У семи матчах команда, за яку виступає український захисник Олександр Зінченко, під його керівництвом не змогли здобути жодної перемоги. У суботу Ноттінгем прийматиме Челсі. Якщо вони знову не зможуть здобути перемогу, команда зазнає чергової зміни тренера.

У BBC немає сумнівів з цього приводу. За даними джерела, клуб має трьох кандидатів на його заміну.

Керівництво Ноттінгема прагне найняти тренера, який надаватиме пріоритет більш прагматичному стилю гри. Марку Сілва з Фулгема є одним з головних кандидатів. Однак, за його трансфер знадобиться чимала сума, а його контракт з лондонцями діє лише до червня.

Можливо, що Стів Купер, який вивів клуб в АПЛ у 2022 році та нещодавно очолив данський Брондбю, повернеться до Ноттінгема. Третім варіантом є призначення Шона Дайча.