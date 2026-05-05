Відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко поділився інформацією щодо трансферних планів Шахтаря на найближче міжсезоння. За його даними, донецький клуб не має наміру розлучатися зі своїми гравцями влітку, навіть попри можливий інтерес до футболістів команди з боку інших клубів.

Вацко зазначив, що отримана ним інформація свідчить про чітку позицію керівництва Шахтаря: влітку клуб не планує продавати жодного з гравців основної обойми. За словами журналіста, таке рішення ухвалив президент донецького клубу Рінат Ахметов.

Це може означати, що Шахтар прагне зберегти нинішній склад перед новим сезоном, у якому команда потенційно може отримати важливі єврокубкові перспективи. Збереження ключових футболістів може стати одним із головних завдань клубу, особливо з огляду на боротьбу за стабільні результати як на внутрішній арені, так і в європейських турнірах.

Водночас Шахтар продовжує стежити за потенційними новачками. Раніше повідомлялося, що донецький клуб зацікавлений у підписанні вінгера Фламенго Раяна Роберто. Молодий бразилець перебуває у сфері уваги українського клубу, який традиційно активно працює на південноамериканському трансферному ринку.

Також відомо, що на радари Шахтаря знову потрапив 18-річний футболіст Греміо Габріел Мек. Донецький клуб уже раніше цікавився талановитим бразильцем, а тепер може повернутися до варіанту з його можливим трансфером.

Окремим фактором для Шахтаря залишається ситуація з Лігою чемпіонів. Завдяки невдалим результатам шотландського Рейнджерс у чемпіонаті донецький клуб отримав додатковий шанс напряму потрапити до загального етапу турніру. Тепер залишається сподіватися на колишній клуб Данченка, Шахова та Чигринського.