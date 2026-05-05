Володимир Кириченко

Хартс обіграв Рейнджерс (2:1) у матчі 35-го туру чемпіонату Шотландії.

Хартс є лідером турніру, маючи 76 очок у активі. У Рейнджерс 69 очок і третя позиція. Другим йде Селтік, у якого 73 бали.

Шахтар напряму потрапить у Лігу чемпіонів, якщо чемпіонами своїх країн не стануть Олімпіакос та Рейнджерс, а також якщо сам виграє УПЛ – що може зробити вже у наступному турі у випадку перемоги над Полтавою.

Олімпіакос йде третім у чемпіонаті Греції. Команда має 61 очко в активі. Лідирує АЕК, у якого на 6 очок більше.

Раніше стало відомо, де відбудеться матч, який може принести Шахтарю золото УПЛ.