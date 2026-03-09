Жеребкування Кубка Англії: Манчестер Сіті та Ліверпуль зіграють у чвертьфіналі
Поєдинки цієї стадії заплановані на 4–5 квітня
Футбольна асоціація Англії (FA) оприлюднила результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка країни сезону-2025/2026.
Центральною подією раунду стане протистояння головних фаворитів турніру — Манчестер Сіті та Ліверпуля.
За підсумками жеребкування сформовано такі пари:
Саутгемптон — Арсенал
Челсі — Порт Вейл
Манчестер Сіті — Ліверпуль
Вест Гем — Лідс Юнайтед
Поєдинки цієї стадії заплановані на 4–5 квітня.
Нагадаємо, що чинним володарем трофея є Крістал Пелес, який у фіналі минулого розіграшу мінімально переграв Манчестер Сіті (1:0).
Манчестер Сіті завдяки дублю Мармуша обіграв Ньюкасл і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії.
