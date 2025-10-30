Михайло Цирук

У пʼятницю, 31 жовтня, поєдинком Кудрівки та Оболоні стартує 11-й тур УПЛ. У ньому Колос спробує перервати невтішну серію без перемог у домашньому матчі проти Олександрії, Полісся прийматиме орендарів свого ж стадіону, Металіст 1925, черкаський ЛНЗ намагатиметься продовжити переможну ходу в поєдинку з львівськими Карпатами, а головною подією, звісно ж, стане, друге за тиждень українське класичне між Шахтарем та Динамо. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 31 жовтня

18:00 Кудрівка - Оболонь

Матч невдах останнього туру, яким після розгромних поразок 0:4 буде важливо повернутися на переможний шлях. Ні одна, ні інша команда наразі не має комфортного відриву від зони перехідних матчів, і саме в таких, лобових поєдинках його потрібно здобувати.

Прогноз ХSPORT.ua - Оболонь не програє

Субота, 1 листопада

13:00 Кривбас - Полтава

Змити з себе негатив від поразки 0:4 має й криворізький Кривбас. До минулого туру підопічні Патріка ван Леувена підходили в статусі лідера чемпіонату, та розгром від Динамо відкинув команду одразу на пʼяту сходинку. Чи вдасться господарям повернути втрачені позиції у грі з останньою командою турнірної таблиці?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Кривбасу

15:30 Колос - Олександрія

Ще одна зустріч невдах, і добрати якесь інше слово для афіші цього матчу тут доволі важко. Колос не може перемогти пʼять матчів поспіль, Олександрія з останніх пʼяти виграла тільки один, і якщо так триватиме далі, наприкінці сезону на команди може чекати боротьба за виживання. Чи зможе хтось із них покращити своє становище вже найближчої суботи?

Прогноз ХSPORT.ua - Колос не програє

18:00 Епіцентр - Верес

Якщо Верес не може перемогти вже шість матчів у всіх турнірах поспіль, то от Епіцентр навпаки on fire, і підходить до поєдинку після двох перемог поспіль. З огляду на це, букмекери вважають невеликим фаворитом пари саме підопічних Сергія Нагорняка. Проте це зовсім не означає, що рівняни не будуть сприймати цей матч як такий, де можна, та навіть потрібно перемагати.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

Неділя, 2 листопада

15:30 Зоря - Рух

Зоря не перемагає у двох поєдинках поспіль, проте й не програє вже в чотирьох. Рух же плентається на передостанньому місці в таблиці, і якщо й чіпляється за очки, то хіба з кризовими суперниками. На папері Зоря - фаворит, проте чи підтвердять підопічні Віктора Скрипника цей статус на футбольному полі?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Зорі

18:00 Шахтар - Динамо

У кубковому матчі серед тижня Динамо заслужило перемогу (2:1), і нарікати, що киянам просто пощастило, представникам Шахтаря точно не доводиться: гірники самі створили передумови для цього щастя. Тепер кожна зі сторін має провести роботу над помилками, і її результати ми побачимо вже найближчої неділі в матчі чемпіонату. Та гра точно буде не менш важливою, ніж ця, і так само може вирішити дуже й дуже багато.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

Понеділок, 3 листопада

15:30 ЛНЗ - Карпати

Зустрічатися з ЛНЗ, який виграв чотири матчі в усіх турнірах поспіль, а не програє взагалі сім, зараз точно не хотів би ніхто з УПЛ. Однак випало таке нещастя проблемним львівським Карпатам, котрі ще жодного разу в цьому сезоні не вигравали навіть двічі поспіль. Чи вдасться підопічним Владислава Лупашка перервати успішну серію черкасців та їхнього лідера Проспера Оба?

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

18:00 Полісся - Металіст 1925

металі

А ось і прихований матч туру, адже в ньому також зустрінуться двоє претендентів на високі місця. Полісся виграло 5 з 6 останніх матчів УПЛ, а от Металіст 1925 навпаки не перемагає вже в трьох поєдинках поспіль. Можливо, успіх у лобовій грі додасть харківʼянам трохи натхнення на старті другої третини сезону?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Полісся

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ