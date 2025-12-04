Сергій Разумовський

У 31-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі зіграв унічию з Вест Гемом.

Команда Рубена Аморіма з перших хвилин захопив ініціативу, контролюючи м’яч і створюючи більше моментів біля воріт Вест «молотобійців». Господарі мали перевагу за володінням, кількістю ударів і влучань у площину, що підтверджувалося і статистикою очікуваних голів за моделлю xG. Логічним підсумком такого тиску став гол Далота на 58-й хвилині, коли захисник Манчестер Юнайтед вдало підключився до атаки та відкрив рахунок у матчі.

Після пропущеного м’яча Вест Гем додав у активності попереду, однак манкуніанці продовжували виглядати гостріше в атаці й створювати більше потенційно небезпечних моментів. Та попри статистичну перевагу, команда не змогла зняти питання щодо переможця другим голом, за що була покарана наприкінці зустрічі: на 84-й хвилині Магасса скористався своїм шансом та зрівняв рахунок. У підсумку матч завершився з рахунком 1:1, де за грою господарі виглядали краще, але гості зуміли вирвати нічию наприкінці поєдинку.

Манчестер Юнайтед набрав 22 очки й відірвався лише на один бал від десятого Евертона українця Віталія Миколенка. Вест Гем (12) залишився у зоні вильоту

АПЛ, 14-й тур

Манчестер Юнайтед – Вест Гем 1:1

Голи: Далот, 58 – Магасса, 84

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Мазрауї, Гевен (Йоро, 46), Шоу (Мартінес, 88), Діалло, Каземіро, Фернандеш, Далот (Дорґу, 68), Мбемо, Кунья (Уґарте, 78), Зіркзе (Маунт, 78)

Вест Гем: Ареоля, Ван-Біссака, Мавропанос, Тодібо, Діуф, Маґасса, Поттс (Ірвінґ, 83), Боуен, Соучек, (Канте, 83) Фернандеш, Уілсон (Кілман, 87)

Попередження: Гевен (8) – Діуф (37), Ван-Біссака (79)

