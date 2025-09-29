Саудівський клуб Аль-Іттіхад розглядає Юргена Клоппа як головного кандидата на посаду наставника після звільнення Лорана Блана. Про це у своєму акаунті в соцмережі X повідомив журналіст і інсайдер TEAMtalk Руді Галетті.

За його даними, клуб вивчає кілька варіантів, але пріоритет віддається саме німецькому фахівцю. Лоран Блан залишив команду після поразки від Аль-Насра з рахунком 0:2 у четвертому турі саудівської Про-Ліги.

Юрген Клопп тренував Ліверпуль з 2015 по 2024 рік, виграв з клубом Лігу чемпіонів та англійську Прем’єр-лігу, а потім залишив команду через перевтому від роботи головним тренером.

Також стало відомо, що посаду головного тренера Манчестер Юнайтед залишить Рубен Аморім.