Екснаставник Ліверпуля, а нині керівник міжнародного спортивного спрямування Red Bull Юрген Клопп особисто спостерігав за грою півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса у першому поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти Бешикташа, повідомляє Milliyet.

За даними джерела, німецький фахівець був присутній на стамбульському стадіоні Тюпраш у четвер, 24 липня, і залишився задоволеним діями 21-річного бразильця. Гомес входить до трансферних планів Клоппа, який хоче бачити його у складі РБ Лейпциг.

Шахтар здобув виїзну перемогу над Бешикташем із рахунком 4:2. Марлон відіграв 56 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Лейпциг продовжує переговори з українським клубом щодо можливого трансферу футболіста.