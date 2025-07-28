Київське Динамо та донецький Шахтар не робили пропозицій щодо новачка Вільярреала Якова Кінарейкіна. Про це повідомив батько українського голкіпера.

Після його дебюту у єврокубках за «Дніпро-1» почалися дзвінки. Його переглядало багато клубів – з Чехії, Бельгії, Польщі, Кіпру. Минулого року «Леганес» виходив на «Дніпро-1». Знаю, що була пропозиція, надсилали лист. Про інтерес «Вальядоліда» чув більше зі ЗМІ та чуток.

Ми були дуже раді, що потрапили в «Карпати». Але у нас з Яковом була домовленість: якщо кудись і переходити звідси, то тільки в клуб з топ-5 ліг. Якщо буде запрошення, інтерес, клуб буде готовий, тоді розглядатимемо пропозицію».

Від «Динамо» та «Шахтаря» пропозицій не було. Я вважаю, що в таких клубах є свої дуже гарні воротарі. На нас виходили інші клуби. Був інтерес від «Олександрії», від «Полісся», – повідомив Дмитро Кінарейкін в інтерв’ю Tribuna.com.