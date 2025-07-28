Німецький топ-клуб продовжує вести перемовини з Шахтарем щодо бразильського хавбека
«Гірники» хочуть отримати 25 мільйонів євро
43 хвилини тому
Марлон Гомес/фото: Шахтар
РБ Лейпциг продовжує переговори з донецьким Шахтарем щодо можливого трансферу 21-річного Марлона Гомеса.
Молодий бразилець вважається пріоритетною метою спортивного відділу Red Bull, а ключовим прихильником його переходу виступає Юрген Клопп, який відповідає за міжнародну селекцію концерну.
Однак досягти домовленості з українським клубом поки що не вдалося, тому що Шахтар вимагає свого півзахисника 25 мільйонів євро і вже відмовив у першій пропозиції. При цьому із самим гравцем умови особистої угоди вже узгоджені, про це повідомило FussballTransfers.
Раніше стало відомо, де дивитися матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар – Бешикташ.