Клопп визначився з основним воротарем збірної Німеччини
Ним став Марк-Андре тер Штеген
Головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп визначив голкіпера Аякса Марка-Андре тер Штегена основним воротарем національної команди. За інформацією Вild, фахівець особисто зателефонував гравцеві та підтвердив його статус першого номера Бундестім.
Права на тер Штегена належать Барселоні. Навесні 2026 року німець виступав на правах оренди за Жирону, провівши через травму 2 матчі, після чого влітку перейшов до Аякса.
Нагадуємо, Клопп очолив збірну Німеччини після відставки Юліана Нагельсманна.
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