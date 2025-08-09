Павло Василенко

Рандаль Коло Муані може перейти до іншого клубу найближчими тижнями. Ньюкасл зацікавлений у французі. Переговори вже розпочалися.

Ньюкасл потрібен нападник, оскільки майбутнє Александера Ісака залишається невизначеним. Ліверпуль все ще прагне підписати шведа.

«Сороки» хотіли придбати Бендьяміна Шешко з РБ Лейпциг, але з цих планів нічого не вийшло. Словенець перейшов у Манчестер Юнайтед.

Запасним варіантом Ньюкасла є Коло Муані. Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомив, що англійська команда розпочала переговори з французьким гравцем.

Коло Муані – гравець ПСЖ. Його контракт діє до середини 2028 року. Другу половину минулого сезону він провів в оренді в Ювентусі. Італійці хотіли залишити його в оренді довше, але ще не досягли угоди з паризьким клубом.

Transfermarkt оцінює Коло Муані в 30 мільйонів євро. ПСЖ придбав його у франкфуртського Айнтрахта у вересні 2023 року за 95 мільйонів євро.