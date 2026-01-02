Моурінью назвав українця найкращим гравцем чемпіонату Туреччини і хоче його підписати
Португалець у захваті від Батагова
близько 2 годин тому
Арсеній Батагов/фото: Трабзонспор
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью дав високу оцінку виступам українського захисника Арсенія Батагова.
За словами іменитого португальського фахівця, саме Батагов є найсильнішим центральним захисником, якого він бачив у чемпіонаті Туреччини. Керівництво лісабонського клубу вже працює над можливим переходом українського центрбека, повідомило Sabah Spor.
Цього сезону Арсеній Батагов зіграв 18 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.
