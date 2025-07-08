Михайло Цирук

У середу, 9 липня, відбудеться яскравий півфінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу між ПСЖ та мадридським Реалом. За афішею матч справді гідний фіналу, і кращої на цьому турнірі вже не буде, адже матч будь-якої з цих команд проти лондонського Челсі, який вже чекає на свого суперника в фіналі, все ж виглядатиме не так яскраво. Тож хоча ця гра й не визначить володаря трофею, її все одно можна розглядати як одну з найважливіших на клубному мундіалі.

Шлях команд до півфіналу

Попри свій статус, ПСЖ дістався до цього поєдинку не без пригод. На груповому етапі паризький клуб легко розібрався з мадридським Атлетіко (4:0) та Сіетл Саундерс (2:0), проте між цими матчами несподівано програв бразильському Ботафогу (0:1).

У плейоф новоспечений переможець Ліги чемпіонів спочатку розтрощив Інтер Маямі (4:0), забивши чотири голи ще в першому таймі, а потім у грі з двома вилученнями все ж таки здолав мюнхенську Баварію (2:0).

Реал, на відміну від свого суперника, наразі проходить турнір без поразок. Підопічні Хабі Алонсо розпочали КЧС з нічиєї проти Аль-Хіляля (1:1), проте далі лише перемагали, розібравшись з Пачукою (3:1) та Зальцбургом (3:0) у групі та з Ювентусом (1:0) і дортмундською Боруссією (3:2) у плейоф.

Барселона вболіватиме за Реал?

Досить цікаве припущення відносно цього поєдинку зʼявилося днями в пробарселонській пресі. Зокрема, видання Barca Universal стверджувало, що Барселоні, котра взагалі не бере участі в турнірі, у цьому матчі буде вигідною перемога вічного конкурента. Вся справа в потенційній боротьбі Ламіна Ямаля та Усмана Дембеле за Золотий мʼяч-2025.

За іронією долі, споконвічні суперники «Барселони» – футболісти «Реала» – можуть в результаті надати Ямалю найбільшу послугу з усіх можливих. Якщо Мадрид зуміє вибити ПСЖ у півфіналі, шанси Дембеле на перемогу в Золотому м'ячі сильно постраждають. Це пов'язано з тим, якщо ПСЖ виграє клубний чемпіонат світу, Усман завершить сезон з п'ятьма трофеями (Кубок Франції, Ліга 1, Суперкубок Франції, Ліга чемпіонів і клубний чемпіонат світу), що зробить його ймовірним володарем нагороди.Але перемога Реала над ПСЖ зберегла б гонку за престижну нагороду відкритою і дала б Ламіну нову надію. Barca Universal

Що ж, припущення досить цікаве, однак навряд виліт Дембеле у півфіналі КЧС вплине на цю боротьбу аж надто суттєво.

Баффер оголосить вихід

До організації КЧС можна ставити багато питань, однак чого в американців не відняти - так це вміння робити шоу. За інформацією Daily Mail, перед початком півфіналів та фіналу вихід команд на поле оголошуватиме легендарний 80-річний американський ринг-анонсер Майкл Бафер, тож, як-то кажуть, Let's get ready to rumble.

Підтримка сімʼї для Реала

А у мадридському Реалі вирішили, що півфінал Клубного ЧС - справа сімейна, тож підтримка родини футболістам вершкових не завадить. Зокрема, видання Rodra повідомляло, що сім'ї гравців та технічний персонал вирушать до Сполучених Штатів, щоб супроводжувати команду до кінця турніру. Подивимося, чи допоможуть такі заходи мадридського клубу дістатися фіналу.

Історія зустрічей

Загалом ПСЖ та мадридський Реал зустрічалися між собою 15 разів, і трохи частіше перемагав іспанський клуб: 7 перемог за 5 у суперника та трьох нічиїх. У плейоф єврокубкових турнірів команди проходили одна одну по два рази: ПСЖ здолав Реал у чвертьфіналах Кубка УЄФА 1992/93 (1:3; 4:1) та Кубка кубків 1993/94 (1:0; 1:1), а мадридці подужали парижан у 1/8 ЛЧ сезонів 2017/18 (3:1; 2:1) та 2021/22 (0:1; 3:1). Чим же все завершиться цього разу?

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