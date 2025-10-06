Павло Василенко

Найгірший сценарій щодо Родрі підтверджено. Зірка Манчестер Сіті не допоможе національній збірній Іспанії.

Родрі не дуже щастило останніми місяцями. Після розриву хрестоподібних зв'язок у серпні та вересні він пропустив низку матчів Манчестер Сіті через чергові проблеми з коліном.

Під час недільного матчу проти Брентфорда (1:0) гравець знову був змушений передчасно покинути поле після травми підколінного сухожилля. Замість нього вийшов Ніко Гонсалес.

Однак здавалося ймовірним, що гравець зможе поїхати до тренувального збору Іспанії та зіграти в матчах проти Грузії та Болгарії. Зрештою, він пропустить ці поєдинки кваліфікації чемпіонату світу-2026.

За словами інсайдера Фабріціо Романо, Родрі почувається краще, але не хоче ризикувати погіршенням травми.