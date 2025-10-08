Павло Василенко

Бразильський вінгер Родріго останнім часом рідко з’являється у стартовому складі мадридського Реала, однак не втрачає бойового настрою. В інтерв’ю AS він заявив, що поважає рішення тренера Хабі Алонсо і готовий боротися за місце в основі.

Після втрати довіри Карло Анчелотті наприкінці минулого сезону ситуація для Родріго не покращилася – при новому наставнику він отримує ще менше ігрового часу. Попри чутки про можливий трансфер, футболіст вирішив залишитися на «Сантьяго Бернабеу».

«Я на лаві запасних цього сезону, але маю поважати рішення тренера. Якщо вийду в старті – віддам усе. Якщо ні – залишуся таким самим. Якщо я граю 20 хвилин, маю використати їх на максимум», – сказав Родріго.

У сезоні 2025/26 бразилець провів вісім матчів, лише двічі виходив у стартовому складі, віддав дві результативні передачі.

За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 80 мільйонів євро.