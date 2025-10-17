Український голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін вирішив залишити команду Хабі Алонсо. За даними E-Noticies, він особисто повідомив про свої плани президента клубу Флорентіно Переса. Головною причиною стало невдоволення роллю запасного та неможливістю боротися за місце в основі, де міцно закріпився Тібо Куртуа з контрактом до літа 2027 року.

Перес був здивований рішенням Луніна і хотів зберегти його у складі, проте не має наміру утримувати гравця проти його волі. Президент дав зрозуміти, що трансфер можливий лише за сумою викупу в 30 мільйонів євро.

Цього сезону Лунін не провів за основну команду жодної ігрової хвилини.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла націлилася на Луніна.