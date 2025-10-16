Павло Василенко

За інформацією The Athletic, президент Реала Флорентіно Перес та його команда серйозно розглядають ідею залучення зовнішніх інвесторів, що може покласти край унікальній традиції клубу К бути власністю фанатів.

Реал – єдиний футбольний клуб у світі, чиї річні доходи перевищували 1 мільярд євро, однак Перес переконаний: щоб і надалі залишатися гігантом європейського футболу та успішно конкурувати в Лізі чемпіонів, потрібен новий фінансовий поштовх.

«Світ футболу змінюється. Якщо ми хочемо залишатися найкращими – маємо діяти сміливо», – цитує Переса The Athletic.

Згідно з джерелом, плани реструктуризації власності будуть представлені на Генеральних зборах клубу вже наступного місяця.

Нагадаємо, що з моменту заснування в 1902 році Реал – разом з Барселоною – залишається одним із небагатьох клубів, який належить своїм членам (сосьос). Їх близько 100 000, і саме вони мають право голосу у виборах президента та стратегічних рішеннях клубу.

Якщо зміни буде ухвалено, це стане першим випадком за 123 роки, коли Реал Мадрид відкриє свої двері для приватного капіталу.

І саме цей крок може визначити, хто керуватиме світовим футболом у новому десятилітті.