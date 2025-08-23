Колишній голкіпер Вереса Богдан Когут розповів про призначення спортивним директором Фенікс-Маріуполя, а також поділився думками щодо свого майбутнього у якості гравця.

Я перебуваю у товариських відносинах з керівництвом клубу, й ми давно спілкувалися з цього приводу. Перемовини, можливо, тривали місяці три, але офіційно став до роботи лише минулого тижня.

Мав варіанти з Першої ліги, однак мені це вже не дуже цікаво. Була навіть можливість до Казахстану поїхати – відпала через проблеми з коліном. Мені треба підлікуватися.

З УПЛ пропозицій не було. Ймовірно, я вже десь своє відіграв. Хоча, подивимося, як воно буде далі.

Ігрова кар’єра поки на паузі. На фінішній прямій. Думаю, що взимку все остаточно вирішиться. Якщо з’явиться якийсь цікавий варіант, то я його обдумаю. Якщо ні – напевно, закінчу. Поки концентруюся на нинішній роботі.

Граючий спортивний директор? До речі, так воно спочатку десь й мало бути. Проте травмував коліно й зробив операцію. Триває процес відновлення. Тому ця ідея відпала, – повідомив Когут в інтерв'ю «Українському футболу».