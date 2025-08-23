Майбутнє гравецької кар'єри легендарного футболіста Вереса під великим питанням
Голкіпер, скоріш за все, повісить бутси на гвіздок
43 хвилини тому
Колишній голкіпер Вереса Богдан Когут розповів про призначення спортивним директором Фенікс-Маріуполя, а також поділився думками щодо свого майбутнього у якості гравця.
Я перебуваю у товариських відносинах з керівництвом клубу, й ми давно спілкувалися з цього приводу. Перемовини, можливо, тривали місяці три, але офіційно став до роботи лише минулого тижня.
Мав варіанти з Першої ліги, однак мені це вже не дуже цікаво. Була навіть можливість до Казахстану поїхати – відпала через проблеми з коліном. Мені треба підлікуватися.
З УПЛ пропозицій не було. Ймовірно, я вже десь своє відіграв. Хоча, подивимося, як воно буде далі.
Ігрова кар’єра поки на паузі. На фінішній прямій. Думаю, що взимку все остаточно вирішиться. Якщо з’явиться якийсь цікавий варіант, то я його обдумаю. Якщо ні – напевно, закінчу. Поки концентруюся на нинішній роботі.
Граючий спортивний директор? До речі, так воно спочатку десь й мало бути. Проте травмував коліно й зробив операцію. Триває процес відновлення. Тому ця ідея відпала, – повідомив Когут в інтерв'ю «Українському футболу».
Когут також повідомив, що міг залишитися у Вересі.