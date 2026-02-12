Колишній головний тренер Тоттенгема Гаррі Реднапп, який очолював лондонський клуб у період з 2008 по 2012 рік, підтвердив свою готовність знову стати біля керма команди.

Напередодні керівництво шпор ухвалило рішення про звільнення Томаса Франка. Під його керівництвом команда опинилася у складному турнірному становищі, продовживши безвиграшну серію до восьми матчів поспіль.

З огляду на ситуацію, клуб може розглянути варіант із призначенням тимчасового наставника до завершення сезону. 78-річний Реднапп заявив, що готовий допомогти команді в непростій боротьбі за збереження місця в еліті.

Звісно, я хотів би отримати роботу в Тоттенгемі. Чи впорався б я? Звичайно, впорався б. У них є мій номер. Якщо хтось хоче мені зателефонувати, вони знають, як мене знайти. Втім, я реаліст і не літаю в хмарах. Дуже сумнівно, що я отримаю цю посаду, — заявив Реднапп.

Наразі Тоттенгем продовжує пошуки нового наставника, який зможе стабілізувати результати команди в АПЛ.