Сергій Разумовський

У 12-му турі французької Ліги 1 Марсель на своєму полі розгромив Брест.

Господарі відкрили рахунок на 25-й після удару Гомеса, Ґрінвуд реалізував пенальті, подвоївши перевагу. Наприкінці гри Обамеянг поставив крапку, оформивши впевнену перемогу провансальців.

Ланс на виїзді сенсаційно розгромив Монако. Гості повели завдяки голу Едуара. Однак Монако відповів результативним пенальті Балогуна, Ланс миттєво знову пішов уперед – Саїд забив.

І тут автор єдиного голу монегасків перетворився на антигероя, заробивши пряму четвону картку. Санґаре одразу ж збільшив розрив. А на 60-й хвилині Саїд оформив дубль і розгром суперника.

Марсель і Ланс набрали по 25 очок і очолили турнірну таблицю. Щоправда ПСЖ українця Іллі Забарного (24) має матч у запасі. Монако (20) ризикує випасти із топ-6.

Ліга 1, 12-й тур

Марсель – Брест 3:0

Голи: Гомес, 25, Ґрінвуд, 33 (пен.), Обамеянг, 81

Монако – Ланс 1:4

Голи: Балогун, 37 (пен.) – Едуар, 21, Саїд, 40, 60, Санґаре, 45+3

Вилучення: Балогун, 45