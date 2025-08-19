Відомий український тренер Володимир Шаран висловився про перехід центрбека Іллі Забарного в ПСЖ. Його слова наводить Sport.ua.

Перехід міг відбутися раніше. Але, я вважаю, що це справедливо в тому плані, що Ілля дуже додав однозначно. І він заслуговує на те, щоби підвищитись, а також свій рівень перевірити у команді, яка стала переможцем у Лізі чемпіонів. Він заслуговує перевірити свій рівень у найкращій команді Європи!

67 мільйонів євро за центрального захисника вважається високою ціною однозначно. Тому можна сказати, що високо оцінили гру Забарного. Тим більше, що він молодий і перспективний. У нього ще все попереду. І досвіду він набереться ще більше. Я думаю, що він буде прогресувати в ПСЖ однозначно. А для цього потрібно грати! Йому спочатку треба буде втягнутися в новий колектив. Але все одно люди, які витрачають такі гроші, знають, що вони роблять. Тому що вони надіються на Іллю, - сказав Шаран.