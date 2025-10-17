Сергій Стаднюк

Матч 14-го туру Другої ліги між Ужгородом та Лісним офіційно скасовано. Команда ексдинамівців Сергія Рибалки та Дениса Гармаша не поїде на Закарпаття через фінансові труднощі. Це підтвердив президент ПФЛ Олександр Каденко.

Сьогодні ФК «Лісне» офіційно повідомив ПФЛ, що з різних причин не зможе виїхати на календарний поєдинок до Ужгорода. Я мав розмову з клубним керівництвом, яке проінформувало, що докладає зусиль в пошуку нового інвестора, який би підставив плече. Ми вже повідомили закарпатців про проблеми «Лісного», якому буде зараховано технічну поразку, – повідомив Каденко в коментарі Sport.ua. Олександр Каденко

Лісне нещодавно входило до лідерів групи А Другої ліги, але програло чотири з останніх п’яти матчів і з 20 очками опустилося на п’яте місце. До зимової паузи на команду чекають ще три далекі виїзди — до Одеси, Самбора та Вільхівців.

Згідно з регламентом, друга неявка на матч призводить до зняття команди з чемпіонату і втрати професійного статусу. Через фінансові проблеми колишній головний тренер Лісного Олександр Рябоконь залишив клуб і перейшов до Лівого Берега.