«Команда поступово створюється»: наставник Динамо висловився про провал у матчі з Металістом 1925
Костюк прокоментував поразку від харківської команди
близько 1 години тому
Головний тренер Динамо Ігор Костюк підбив підсумки матчу проти Металіста 1925. Поєдинок завершився мінімальною поразкою киян із рахунком 0:1.
Тренер зазначив, що команда наразі перебуває на етапі перебудови та напрацювання нових ігрових зв’язків. Слова наводить пресслужба біло-синіх.
Якщо ми не забили сьогодні гол, то це втрата для нас, тому що Матвій Пономаренко є одним із ключових гравців. Але я вважаю, що ми провели якісний матч. Наша команда поступово створюється, гравці звикають до нових вимог, і це не завжди виходить. Ми перебудовуємося, награємо нові зв’язки й дивимося, як ці зв’язки працюють. Тому цей момент, що футболісти грають у нових зв’язках, впливає на якість, особливо в зоні завершення. Сьогодні команда якісно грала.
Карпати обіграли Олександрію, здобувши четверту перемогу поспіль.
