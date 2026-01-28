У заключному матчі 1/8 фіналу Кубка Італії сезону-2025/2026 Комо здобув вольову перемогу над Фіорентиною з рахунком 3:1. Підопічні Сеска Фабрегаса тепер продовжать боротьбу в чвертьфіналі.

Матч розпочався зі швидкого голу Фіорентини: на 7-й хвилині Роберто Пікколі вивів господарів вперед. Проте вже на 20-й хвилині колишній гравець Барселони Серхі Роберто відновив рівновагу. На 60-й хвилині аргентинський півзахисник Комо Ніколас Пас вивів гостей уперед, а на першій доданій хвилині Альваро Мората встановив остаточний рахунок.

Кубок Італії. 1/8 фіналу

Фіорентина - Комо 1:3 (Пікколі 7 - Серхі Роберто 20, Ніко Пас 60, Мората 90+1)

Таким чином, Комо став останньою командою, яка здобула путівку до 1/4 фіналу Кубка Італії. Там підопічні Фабрегаса зустрінуться з Наполі. Решта пар четвертьфіналу: Інтер – Торіно, Аталанта – Ювентус, Болонья – Лаціо.