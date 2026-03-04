Спортинг мінімально обіграв Порту у першому матчі півфіналу Кубка Португалії
близько 4 годин тому
Спортінг – Порту / Фото - Yahoo
У першому матчі полуфіналу Кубка Португалії Спортінг переміг Порту – 1:0.
Єдиний гол на 62-й хвилині з пенальті забив Луїс Суарес. Матч-відповідь відбудеться 22 квітня.
У другому півфіналі грають Торреєнсе і Фафі. Перший матч завершился внічию – 1:1.
Кубок Португалії. Півфінал. Перший матч
Спортінг – Порту 1:0
Гол: Суарес (пенальті), 62
