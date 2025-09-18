Капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр встановив унікальне досягнення, ставши найстаршим футболістом клубу, який виходив на поле в матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Opta.

У середу, 17 вересня, 39-річний воротар розпочав гру у стартовому складі проти Челсі та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:1 у першому турі ЛЧ. На момент поєдинку Ноєру виповнилося 39 років та 174 дні.

Таким чином, він перевершив рекорд Лотара Маттеуса, який протримався понад 25 років. Легендарний півзахисник зіграв за Баварію у Лізі чемпіонів проти мадридського Реалу 8 березня 2000 року, коли йому було 38 років та 353 дні.

Крім того, Нойєр досяг ще одного видатного результату — він став лише четвертим футболістом в історії турніру, якому підкорилося понад 100 перемог у матчах Ліги чемпіонів. Раніше цього досягали Ікер Касільяс (101 перемога), Томас Мюллер (111) та Кріштіану Роналду (115).