Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився після перемоги над РБ Лейпциг у чвертьфіналі Кубка Німеччини з рахунком 2:0. За словами наставника, його команда створила достатньо моментів і могла забити більше, проте реалізувати всі шанси не вдалося.

«Ми грали дуже впевнено, хоча могли забити більше. Ми мали достатньо моментів, щоб забити ще один-два голи. Загалом ми створили багато хороших моментів. Звичайно, ми задоволені перемогою з рахунком 2:0 — і тепер ми в півфіналі.

Безумовно, були матчі, де ми були результативнішими, але сьогодні ми зберігали спокій і холоднокровність, не робили нічого дурного і просто чекали відповідного моменту. І він настав, і ми ним добре скористалися.

У мене не було жодних сумнівів. Усі гравці у формі, і це може нам дуже допомогти у березні та квітні», — сказав бельгієць.