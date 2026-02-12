Воротар та капітан Баварії Мануель Ноєр прокоментував перемогу команди у чвертьфіналі Кубка Німеччини над РБ Лейпциг, яка завершилася результатом 2:0. У складі мюнхенців відзначилися Гаррі Кейн з пенальті та Луїс Діас, забезпечивши впевнений прохід команди до наступного етапу турніру.

«У нас був чіткий план, тому що ми знали, що чим довше продовжуватиметься гра і чим довше ми будемо чинити тиск на Лейпциг, особливо в другому таймі, тим більше у нас буде шансів. Безумовно, було важливо зберегти ворота в недоторканності.

Завжди виникають небезпечні ситуації, особливо при стандартних положеннях чи ударах головою. Ми їх витримали, і я думаю, що ми справді грали зріло до самого кінця», — сказав німець.